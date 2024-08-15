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С 3 сентября в Калининградской области временно закроют погранпереходы

Плановые работы на трансформаторных подстанциях продлятся две недели.

Пограничные пункты пропуска в Калининградской области временно закроют из-за планового отключения электричества. Об этом сообщает Росгранстрой.

С 09:00 до 13:00 закроют пункты:

  • МАПП Чернышевское — 3 сентября с 09:00 до 13:00;
  • МАПП Советск — 9 сентября с 09:00 до 13:00;
  • МАПП Мамоново (Гжехотки) — 11 сентября с 09:00 до 13:00;
  • МАПП Багратионовск — 13 сентября с 09:00 до 13:00;
  • МПП Калининград (участок в Балтийске) — 17 сентября с 09:00 до 13:00;
  • ЖДПП Нестеров — 18 сентября с 09:00 до 13:00.

Движение через границу будет приостановлено только в указанное время. Водителей просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.