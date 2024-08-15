С 3 сентября в Калининградской области временно закроют погранпереходы

Пограничные пункты пропуска в Калининградской области временно закроют из-за планового отключения электричества. Об этом сообщает Росгранстрой.
С 09:00 до 13:00 закроют пункты:
- МАПП Чернышевское — 3 сентября с 09:00 до 13:00;
- МАПП Советск — 9 сентября с 09:00 до 13:00;
- МАПП Мамоново (Гжехотки) — 11 сентября с 09:00 до 13:00;
- МАПП Багратионовск — 13 сентября с 09:00 до 13:00;
- МПП Калининград (участок в Балтийске) — 17 сентября с 09:00 до 13:00;
- ЖДПП Нестеров — 18 сентября с 09:00 до 13:00.
Движение через границу будет приостановлено только в указанное время. Водителей просят учитывать изменения в графике при планировании поездок.