Минфин Казахстана решил сократить расходы на КНБ и Минтранс

Между тем, МИД Казахстана сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности — минус 366 миллионов тенге (762,7 тысяч долларов). А также мероприятия по защите прав и интересов казахстанцев за рубежом — минус 6 миллионов тенге (12,5 тысяч долларов).