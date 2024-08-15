Минфин Казахстана решил сократить расходы на КНБ и Минтранс

Изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2024−2026 годы Минфин вынес на обсуждение на портале «Открытые НПА».
В документе ведомство подробно расписало кому сократят содержание:
- Агентство по регулированию и развитию финансового рынка — минус 5,9 миллиарда тенге (12,2 миллиона долларов);
- Минтранс — минус 3,8 миллиарда тенге (7,9 миллиона долларов);
- Минцифры — минус 1,9 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов);
- КНБ — минус 98 миллионов тенге (204,2 тысяч долларов).
Между тем, МИД Казахстана сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности — минус 366 миллионов тенге (762,7 тысяч долларов). А также мероприятия по защите прав и интересов казахстанцев за рубежом — минус 6 миллионов тенге (12,5 тысяч долларов).
Минобороны уменьшит траты на 118 миллионов тенге (245,9 тысяч долларов), по статье «Обеспечение боевой готовности Вооруженных сил». Зато увеличит бюджет на подготовку специалистов с высшим и средне-специальным образованием на 229 миллионов тенге (477,2 тысячи долларов).
А вот траты Агентства по финансовому мониторингу на борьбу с коррупцией выросли на 300 миллионов тенге (625,2 тысячи долларов).
Минэнерго сократил целевые трансферты на развитие газотранспортной системы на 464 миллиона тенге (967 тысяч долларов), а Минпром уменьшил траты на ЖКХ на 2 миллиарда тенге (4,1 миллиона долларов).
Резерв правительства Казахстана увеличили на 6,5 миллиардов тенге (13,5 миллиона долларов). При этом объем расходов бюджета на 2024 год остается без изменений.