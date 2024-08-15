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Минфин Казахстана решил сократить расходы на КНБ и Минтранс

Корректировку республиканского бюджета вынесли на обсуждение.

Источник: сайт мажилиса парламента Казахстана

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Минфин Казахстана решил сократить расходы на КНБ и Минтранс, еще на целый ряд ведомств.

Изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2024−2026 годы Минфин вынес на обсуждение на портале «Открытые НПА».

В документе ведомство подробно расписало кому сократят содержание:

  • Агентство по регулированию и развитию финансового рынка — минус 5,9 миллиарда тенге (12,2 миллиона долларов);
  • Минтранс — минус 3,8 миллиарда тенге (7,9 миллиона долларов);
  • Минцифры — минус 1,9 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов);
  • КНБ — минус 98 миллионов тенге (204,2 тысяч долларов).

Между тем, МИД Казахстана сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности — минус 366 миллионов тенге (762,7 тысяч долларов). А также мероприятия по защите прав и интересов казахстанцев за рубежом — минус 6 миллионов тенге (12,5 тысяч долларов).

Минобороны уменьшит траты на 118 миллионов тенге (245,9 тысяч долларов), по статье «Обеспечение боевой готовности Вооруженных сил». Зато увеличит бюджет на подготовку специалистов с высшим и средне-специальным образованием на 229 миллионов тенге (477,2 тысячи долларов).

А вот траты Агентства по финансовому мониторингу на борьбу с коррупцией выросли на 300 миллионов тенге (625,2 тысячи долларов).

Минэнерго сократил целевые трансферты на развитие газотранспортной системы на 464 миллиона тенге (967 тысяч долларов), а Минпром уменьшил траты на ЖКХ на 2 миллиарда тенге (4,1 миллиона долларов).

Резерв правительства Казахстана увеличили на 6,5 миллиардов тенге (13,5 миллиона долларов). При этом объем расходов бюджета на 2024 год остается без изменений.

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