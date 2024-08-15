Responsible Statecraft: Россия намного опережает США и НАТО в производстве оружия

По словам автора, США и союзники по НАТО сейчас ведут войну, в которой они хотели бы победить, тогда как для России конфликт носит экзистенциальный характер — она борется за свое выживание, и победа ей необходима.
Согласно Responsible Statecraft, в отсутствие реальной военной реформы американские оборонные подрядчики продолжат тянуть с поставками таких вооружений, как F-35, авианосец класса Ford и МБР Sentinel. Эти программы отстают от графика и превышают изначально согласованные бюджеты на миллиарды долларов.
Даже простые программы, например производство неуправляемых артиллерийских снарядов, выполняются с опозданием. В 2022 году армия США посчитала, что артиллерия уже не так важна на поле боя: она запросила разрешение наполовину сократить годовые расходы на свои 155-миллиметровые снаряды и урезала годовое производство снарядов до 75 357, то есть примерно до 6200 штук в месяц.
К тому же, как стало известно благодаря расследованию Reuters, производство 155-мм снарядов в США много лет было парализовано из-за производственных дефектов и проблем с безопасностью. Планы по модернизации устаревшего завода по выпуску артиллерийских снарядов в Вирджинии отстали от графика на десятилетие, а стоимость этой программы выросла почти вдвое.
Учитывая все вышеперечисленное, автор приходит к выводу, что цепочка поставок артиллерийских снарядов в США находится в плачевном состоянии, особенно при сравнении с объемом производства в 1980 году — 438 800 снарядов в месяц. Чтобы исправить ситуацию, армия США запросила $3,1 млрд на наращивание выпуска 155-мм снарядов до 100 000 штук в месяц к концу 2025 года. Однако конгресс щедро удвоил эту сумму до $6,414 млрд в рамках дополнительного законопроекта о безопасности на сумму $95 млрд, подписанного президентом Байденом в апреле.
При этом Фреденбург подчеркивает, что США — не единственная страна, испытывающая проблемы со снарядами и планирующая увеличить их выпуск. Оборонный гигант Rheinmetall в рамках контракта с немецкими военными на 8,5 млрд евро собирается с 2025 года производить до 700 000 артиллерийских снарядов и 10 000 тонн пороха в год.
В статье говорится, что, выпуск 152-мм снарядов, который вырос в 5 раз — с 400 000 в год в январе 2022 года до 2 млн в год, а производство 152-мм артиллерийских высокоточных управляемых снарядов «Краснополь-М2» Москва нарастила аж в 20 раз. К тому же эти снаряды более устойчивы к помехам, чем 155-мм управляемые снаряды М982 Excalibur, которые стоят $100 000 и которые США поставляют Украине.
Что касается производства артиллерийских стволов, которые сейчас уничтожаются и изнашиваются на поле боя, и совершенно новых видов артиллерии, то автор отмечает, что информации на этот счет мало, но делает вывод, что Россия и тут смогла опередить США и НАТО.
По мнению Фреденбурга, если бы США и их союзники по Североатлантическому альянсу считали, что их существование находится под угрозой, то могли бы потратить миллиарды долларов на принятие чрезвычайных мер. Это бы позволило им превзойти Россию, чьи расходы на оборону и ВВП составляют малую толику совокупных расходов и ВВП США и НАТО.
Но такие меры потребуют нарушения статус-кво оборонных закупок. США и НАТО не спешат внедрять новую масштабную промышленную политику, возможно, потому, что знают, что Москва не собирается совершать неспровоцированное нападение на страну альянса и что демократия выживет независимо от исхода конфликта на Украине, отмечает автор. Тем временем Россия, которая считает, что ведет борьбу за выживание, продолжит наращивать военную мощь. Какой разительный контраст!
Марина Светлова