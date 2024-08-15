Responsible Statecraft: Россия намного опережает США и НАТО в производстве оружия

В статье говорится, что, выпуск 152-мм снарядов, который вырос в 5 раз — с 400 000 в год в январе 2022 года до 2 млн в год, а производство 152-мм артиллерийских высокоточных управляемых снарядов «Краснополь-М2» Москва нарастила аж в 20 раз. К тому же эти снаряды более устойчивы к помехам, чем 155-мм управляемые снаряды М982 Excalibur, которые стоят $100 000 и которые США поставляют Украине.