Лукашенко: Украина перебросила подразделения к границе с Беларусью

МИНСК, 15 авг — Sputnik. После усиления южных рубежей Беларуси ВСУ также перебросили свои подразделения к белорусской границе, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».
Глава государства сообщил, что белорусские военнослужащие уже заняли нужные позиции.
«Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время “Ч”, каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», — отметил он.
Не допустить прорыва
По словам Лукашенко, определено, что более 20 бригад и батальонных групп будут задействованы на границе с Украиной, чтобы не допустить прорыва.
«Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали», — сказал президент.
Напомним, Александр Лукашенко поручил усилить группировку войск на границе с Украиной после инцидента с ударными дронами ВСУ, которые 9 августа нарушили воздушное пространство страны. По указанию главы государства будет усилена группировка на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики.