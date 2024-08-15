Что может отпугнуть американских бизнесменов в Узбекистане — доклад Госдепа США

В докладе также отмечено, что в Узбекистане нет соответствия общепринятым стандартам фискальной прозрачности. Общественность может получить крайне обобщенную информацию о национальном и местном бюджете из различных открытых источников, включая веб-портал «Открытый бюджет». Но портал не предоставляет подробную информацию о поправках к бюджету, принятых в течение финансового года. Отсутствуют также подробные отчеты об исполнении национального и регионального бюджетов, внебюджетные счета и т. д. в первую очередь из-за проблем с продолжающимся процессом корректировки процедур бюджетирования.