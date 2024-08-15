Что может отпугнуть американских бизнесменов в Узбекистане — доклад Госдепа США

В докладе Госдепа отмечается, что амбициозные цели экономического развития Узбекистана создали новые торговые и инвестиционные возможности для американских фирм. Однако правительство приветствует инвестиции и государственно-частное партнерство лишь в определенных проектах, включенных в список ежегодной инвестиционной программы. Инвесторы и предприятия, не попавшие в список, часто должны полагаться на добрую волю местных органов власти.
Эксперты США подчеркнули, что существует перечень государственных активов, которые не могут быть проданы или иным образом приватизированы. Это земли с минеральными и водными ресурсами, воздушный бассейн, флора и фауна, объекты и активы культурного наследия, средства государственного бюджета, иностранный капитал, золотые запасы, государственные целевые фонды
Частный капитал также не допускается в сектора, которые считаются связанными с национальной безопасностью, — контроль над авиалиниями, железными дорогами, междугородными телекоммуникационными сетями и другими секторами. Они требуют специального разрешения правительства Узбекистана.
По закону, иностранные граждане не могут получить лицензию или налоговое разрешение на индивидуальное предпринимательство в Узбекистане, они должны быть наняты юридически признанным лицом.
В докладе также отмечено, что в Узбекистане нет соответствия общепринятым стандартам фискальной прозрачности. Общественность может получить крайне обобщенную информацию о национальном и местном бюджете из различных открытых источников, включая веб-портал «Открытый бюджет». Но портал не предоставляет подробную информацию о поправках к бюджету, принятых в течение финансового года. Отсутствуют также подробные отчеты об исполнении национального и регионального бюджетов, внебюджетные счета