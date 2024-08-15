США хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга, заявил Лукашенко

МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские высокопоставленные чиновники заинтересованы в гибели в конфликте на Украине как можно большего числа россиян и украинцев.
«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (на Западе. — Прим. ред.). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: “Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут”. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». Его слова приводит белорусское госагентство Белта.
Президент Белоруссии считает такое отношение ненормальным. «Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — добавил глава государства.