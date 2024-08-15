Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань

Отметим, Сергей Володченков имеет два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный университет». На протяжении нескольких лет Сергей Евгеньевич работал в должности директора по персоналу АО «ТЯЖМАШ». В 2018 году был избран депутатом Думы г. о. Сызрань и возглавлял Комиссию по городской инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. Также был заместителем председателя Комитета по социальной политике, членом Комитета по бюджету.