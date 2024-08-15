Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань

В четверг, 15 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Сергеем Володченковым, в ходе которой предложил ему возглавить городской округ Сызрань, после отставки Анатолия Лукиенко.
«Сергей Евгеньевич, Вы там давно живете, работаете, очень многие вопросы, которые мы обсуждали с руководством города, также были у Вас на депутатском контроле. Хочу предложить Вам возглавить город», — сказал глава региона, обращаясь к собеседнику.
Отметим, Сергей Володченков имеет два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году — ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный университет». На протяжении нескольких лет Сергей Евгеньевич работал в должности директора по персоналу АО «ТЯЖМАШ». В 2018 году был избран депутатом Думы г. о. Сызрань и возглавлял Комиссию по городской инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. Также был заместителем председателя Комитета по социальной политике, членом Комитета по бюджету.
Сергей Володченков поблагодарил за доверие и предложение «более полно заняться жизнью города». Он отметил, что деятельность, связанная с работой в качестве депутата, «имела свои ограничения по полноте, охвату территории».
Среди приоритетных задач, которые перед собой ставит и.о. главы г. о. Сызрань, — вопросы городского хозяйства, восстановления транспортной инфраструктуры и работы коммунальных сетей, а также оперативное реагирование на вопросы жителей и усиление кадрового состава городской администрации, основных комитетов служб города.
Также Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову вместе с командой областного Правительства подготовить программу опережающего социально-экономического развития и программу первоочередных мер, которые позволили бы оперативно ответить на запросы жителей.
По мнению руководителя области, объединив усилия, можно добиться значительных результатов. «Вы знаете, что сейчас региональное Правительство в очень открытом режиме работает с главами муниципальных образований. Поэтому все предложения, которые будут появляться, сразу же вместе обсуждаем и вместе принимаем решения», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В завершение встречи глава региона поделился, что в ближайшее время планирует с рабочим визитом посетить Сызрань, чтобы познакомиться с городом, обсудить ключевые вопросы и пообщаться с жителями муниципалитета.