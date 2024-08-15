В Грузии заявили, что сроки начала переговоров о вступлении в ЕС не принципиальны

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Для грузинских властей не является принципиальным, когда ЕС откроет переговоры с республикой о вступлении в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
«Это (открытие переговоров о вступлении в ЕС- прим. ТАСС) не является для нас принципиальным», — сказал Кобахидзе.
Глава грузинского правительства напомнил, что в июне 2022 года республике не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, однако через год страна все равно получила его. По его словам, тема начала переговоров о вступлении в ЕС не сможет быть использована для шантажа, как это было при предоставлении статуса кандидата.
Отношения Грузии с ЕС и США ухудшились на фоне принятия в мае грузинским парламентом закона об иноагентах. Госдепартамент объявил, что на основании принятого закона вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента, их родственников и сотрудников правоохранительных органов. В июле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс вступления республики в ЕС приостановлен. Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о решении приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием закона об иноагентах. ЕС по той же причине решил заморозить €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.