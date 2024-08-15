Politico: кто может стать «правой рукой» Марка Рютте на посту генсека НАТО?

Ожидается, что Мирча Джоанэ, нынешний заместитель генсека Йенса Столтенберга, занимающий эту должность с 2019 года, уйдет в отставку, пишет Politico. Он собирается баллотироваться на президентских выборах в Румынии, которые состоятся в ноябре.
«Этот пост вполне может достаться женщине из Восточной Европы», — заявила Politico Оана Лунгеску, бывший пресс-секретарь НАТО.
Североатлантический альянс поставил целью укрепить восточный фланг, чтобы, как пишет издание, предотвратить потенциальную угрозу со стороны России. Поэтому в руководстве НАТО нужен человек, разбирающийся в «кремлинологии».
Одним из кандидатов на пост заместителя генсека считается бывший министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская. Если ее выберут, она станет самым высокопоставленным чиновником НАТО из Балканского региона за пределами Европейского союза. Северная Македония вступила в НАТО четыре года назад, и прозападная Шекеринская сыграла в этом ключевую роль. Сейчас она является вице-президентом Партии европейских социалистов. Политик категорически отрицает утверждение Москвы о том, что расширение НАТО на восток было планом Запада.
На должность следующего заместителя генсека НАТО понадобится высокопоставленный чиновник, который будет компетентен, умен, хорошо разбираться в вопросах, связанных с Россией, и понимать проблемы на Западных Балканах. Радмила Шекеринская идеально подходит на эту должность.
Еще одним претендентом является бывший вице-премьер Болгарии и бывший еврокомиссар Мария Габриэль.
Хотя, согласно Politico, два балканских кандидата считаются фаворитами, не исключаются и другие кандидатуры. Например, на место заместителя Рютте претендует бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который когда-то хотел занять пост генсека НАТО. Польша и Турция тоже рассматривают возможность выдвижения собственных кандидатов.
Как отметила Лунгеску, роль заместителя генерального секретаря НАТО в последнее десятилетие приобрела большую значимость. Основная обязанность должностного лица на этом посту — замещать генсека и председательствовать на двух еженедельных встречах 32 послов в Североатлантическом совете или на любых экстренных встречах, включая Совет НАТО-Украина.
Марина Светлова