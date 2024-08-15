Politico: кто может стать «правой рукой» Марка Рютте на посту генсека НАТО?

Одним из кандидатов на пост заместителя генсека считается бывший министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская. Если ее выберут, она станет самым высокопоставленным чиновником НАТО из Балканского региона за пределами Европейского союза. Северная Македония вступила в НАТО четыре года назад, и прозападная Шекеринская сыграла в этом ключевую роль. Сейчас она является вице-президентом Партии европейских социалистов. Политик категорически отрицает утверждение Москвы о том, что расширение НАТО на восток было планом Запада.