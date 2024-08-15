Лукашенко назначил более 20 бригад военных для безопасности на границе с Украиной

«Я сторонник того, чтобы мы предусматривали всë. Если вдруг момент или время “Ч”, каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», — заявил белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия», опубликованном агентством БелТА.
По словам президента, каждая группа четко знает, на какой местности и территории она будет находиться. Это обязательно, чтобы не допустить пересечения границы военными соседней страны.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что Белоруссия мгновенно ответит на нарушение государственной границы республики в случае нападения со стороны НАТО. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет эскалации и вооруженного конфликта против всего НАТО. Однако если против республики начнутся какие-то действия, то другого выхода у них не будет.
Ранее, 9 августа, белорусские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Могилевской областью 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На следующий день Лукашенко заявил, что Минск не оставит без ответа любые провокационные действия со стороны Киева. В МИД республики была вызвана временная поверенную в делах Украины в стране Ольга Тимуш. Ей заявили протест в связи с нарушением белорусской границы украинскими беспилотниками.
Тогда же Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область назвал своей главной задачей в настоящее время недопущение развертывания военного конфликта в республике. При этом белорусский лидер призвал жителей государства не беспокоиться об угрозе начала военного конфликта, пообещав в случае какого-либо обострения обстановки «задолго» сообщить об этом.