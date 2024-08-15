Лукашенко назначил более 20 бригад военных для безопасности на границе с Украиной

Кроме того, белорусский лидер отметил, что Белоруссия мгновенно ответит на нарушение государственной границы республики в случае нападения со стороны НАТО. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет эскалации и вооруженного конфликта против всего НАТО. Однако если против республики начнутся какие-то действия, то другого выхода у них не будет.