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Беспрозванных оценил состояние Калининграда

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил социальные объекты в Калининграде — побывал в гимназии, осмотрел ливневую канализацию и встретился с медперсоналом областной больницы.

Источник: РИА "Новости"

Беспрозванных осмотрел гимназию № 22 и проверил готовность учреждения к новому учебному году, а также ознакомился с проектом по благоустройству спортивной площадки. В планах на следующий год — реконструировать стадион и установить ограждения.

Глава региона проверил ливнёвки и канализации на проблемных придомовых территориях многоквартирных домов: на улице Октябрьской заменили насосы, на Генерала Павлова сделали два дополнительных дождеприёмных колодца. На Клинической восстанавливаем водоотводящую сеть, закончить планируется в сентябре.

Алексей Беспрозванных поручил медперсоналу областной больницы организовать комфортный переезд в онкоцентр, после чего отправился в новую поликлинику на улице Согласия — подразделение Городской больницы № 3, которая в конце сентября начнёт принимать пациентов.