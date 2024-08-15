Беспрозванных оценил состояние Калининграда

Беспрозванных осмотрел гимназию № 22 и проверил готовность учреждения к новому учебному году, а также ознакомился с проектом по благоустройству спортивной площадки. В планах на следующий год — реконструировать стадион и установить ограждения.
Глава региона проверил ливнёвки и канализации на проблемных придомовых территориях многоквартирных домов: на улице Октябрьской заменили насосы, на Генерала Павлова сделали два дополнительных дождеприёмных колодца. На Клинической восстанавливаем водоотводящую сеть, закончить планируется в сентябре.
Алексей Беспрозванных поручил медперсоналу областной больницы организовать комфортный переезд в онкоцентр, после чего отправился в новую поликлинику на улице Согласия — подразделение Городской больницы № 3, которая в конце сентября начнёт принимать пациентов.