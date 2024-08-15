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Молодежь Молдовы собрала для Санду чемодан до Брюсселя

Молодежное крыло блока «Победа» провело у здания Президентуры в Кишиневе акцию против бездействия властей в вопросе миграционного кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Активисты предложили президенту Майе Санду самой покинуть страну. Они принесли ей желтый чемодан и билет на самолет в Брюссель — столицу Евросоюза. Молодые люди протестуют против политики власти и требуют отставки Санду и правительства.

Представитель блока Юрий Витнянский заявил, что желтый чемодан уготовлен специально для Санду — она сможет, наконец, отправиться к ее западным кураторам.

«С каждым днем людей становится все меньше и меньше. Чтобы остановить отток граждан, необходимы срочные меры и отставка правительства, которое не способно изменить ситуацию. Спасибо евроинтеграторам за нашу счастливую юность. Буквально через пару лет антимолодежной политики в стране останутся только старики, которым некуда деваться. Закрытие школ, вузов, отсутствие программы по профориентации и привлечению молодых специалистов, отсутствие поддержки и продвижения юных талантов, пренебрежение семьями с маленькими детьми. Всё это политика Майи Санду, которая привела к демографической катастрофе и вымиранию нашей нации», — подчеркнул Юрий Витнянский.

Накануне члены блока «Победа» провели брифинг, в ходе которого депутат парламента Марина Таубер сообщила, что свыше двух сотен тысяч граждан уехали из республики в последние три года, которые пришлись на время правления Санду и PAS.

По данным Национального бюро статистики, за последний год число жителей страны в возрасте от 14 до 34 лет уменьшилось на 39,4 тысячи.

Активная молодежь сегодня еще раз доказала, что не хочет покидать Молдову — они связывают свою жизнь и карьеру с Родиной, мечтают здесь создавать семьи и растить детей. И главное — они настроены бороться за процветание своей страны.