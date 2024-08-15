Молодежь Молдовы собрала для Санду чемодан до Брюсселя

«С каждым днем людей становится все меньше и меньше. Чтобы остановить отток граждан, необходимы срочные меры и отставка правительства, которое не способно изменить ситуацию. Спасибо евроинтеграторам за нашу счастливую юность. Буквально через пару лет антимолодежной политики в стране останутся только старики, которым некуда деваться. Закрытие школ, вузов, отсутствие программы по профориентации и привлечению молодых специалистов, отсутствие поддержки и продвижения юных талантов, пренебрежение семьями с маленькими детьми. Всё это политика Майи Санду, которая привела к демографической катастрофе и вымиранию нашей нации», — подчеркнул Юрий Витнянский.