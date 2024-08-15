Молодежь Молдовы собрала для Санду чемодан до Брюсселя

Активисты предложили президенту Майе Санду самой покинуть страну. Они принесли ей желтый чемодан и билет на самолет в Брюссель — столицу Евросоюза. Молодые люди протестуют против политики власти и требуют отставки Санду и правительства.
Представитель блока Юрий Витнянский заявил, что желтый чемодан уготовлен специально для Санду — она сможет, наконец, отправиться к ее западным кураторам.
«С каждым днем людей становится все меньше и меньше. Чтобы остановить отток граждан, необходимы срочные меры и отставка правительства, которое не способно изменить ситуацию. Спасибо евроинтеграторам за нашу счастливую юность. Буквально через пару лет антимолодежной политики в стране останутся только старики, которым некуда деваться. Закрытие школ, вузов, отсутствие программы по профориентации и привлечению молодых специалистов, отсутствие поддержки и продвижения юных талантов, пренебрежение семьями с маленькими детьми. Всё это политика Майи Санду, которая привела к демографической катастрофе и вымиранию нашей нации», — подчеркнул Юрий Витнянский.
Накануне члены блока «Победа» провели брифинг, в ходе которого депутат парламента Марина Таубер сообщила, что свыше двух сотен тысяч граждан уехали из республики в последние три года, которые пришлись на время правления Санду и PAS.
По данным Национального бюро статистики, за последний год число жителей страны в возрасте от 14 до 34 лет уменьшилось на 39,4 тысячи.
Активная молодежь сегодня еще раз доказала, что не хочет покидать Молдову — они связывают свою жизнь и карьеру с Родиной, мечтают здесь создавать семьи и растить детей. И главное — они настроены бороться за процветание своей страны.