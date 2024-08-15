США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне

«Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах», — говорится в докладе ведомства в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом.
Отмечается, что американский минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе.
В Пентагоне при этом признали, что США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных ограничений, а подсанкционные лица и организации, по его данным, по-прежнему обходят существующие запреты.