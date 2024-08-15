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США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США ввели антироссийские санкции против 4800 лиц и организаций, включая свыше 80% банковской системы РФ, но до сих пор не могут эффективно поддерживать их действие, признали в Пентагоне.

Источник: Reuters

«Совокупное число физических лиц и организаций под санкциями приблизилось к 4800 в России и других местах», — говорится в докладе ведомства в разделе, посвященном антироссийским санкциям в связи с украинским конфликтом.

Отмечается, что американский минфин ввел санкции в отношении более 80% российских банков с целью ограничения доступа к глобальной системе.

В Пентагоне при этом признали, что США сталкиваются с трудностями, пытаясь поддерживать эффективность введенных ограничений, а подсанкционные лица и организации, по его данным, по-прежнему обходят существующие запреты.

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