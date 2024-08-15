Алексей Беспрозванных встретился с главой комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Рабочая встреча главы региона Алексея Беспрозванных и председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова состоялась 15 августа в правительстве области. Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, включая темы субсидирования морских и авиаперевозок, строительства крупных объектов и дорог с привлечением средств федерального бюджета.