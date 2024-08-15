Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных встретился с главой комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Источник: правительство Калининградской области

Рабочая встреча главы региона Алексея Беспрозванных и председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова состоялась 15 августа в правительстве области. Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, включая темы субсидирования морских и авиаперевозок, строительства крупных объектов и дорог с привлечением средств федерального бюджета.

Как сказал Анатолий Артамонов, Калининградская область успешно справляется с трудностями, а комитета готов и дальше помогать.

В мероприятии также принял участие зампредседателя комитета, сенатор Совета Федерации РФ от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.