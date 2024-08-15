Лукашенко: у России ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что отношения республики и РФ сейчас абсолютно близкие, по этому пути нужно идти и впредь.
«У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Тут ничего не надо придумывать, никакой конспирологии. Мы союзники — этим все сказано», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.
Глава государства обратил внимание, что в основе этих братских отношений лежит схожесть двух народов, практически неотличимых друг от друга.
«Как некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся — белорусы от русских? Ничем. Я когда-то в шутку говорил: белорусы — это те же русские со знаком качества», — подчеркнул президент.
Были сложные времена.
Лукашенко напомнил, что в истории отношений двух стран были разные времена, в том числе сложные, когда Беларусь «была неугодна» для России. Бывали также и серьезные разногласия с Путиным.
«Я ему говорил: “Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем”, — отметил белорусский лидер.
По его словам, многие тогда были убеждены, что такие времена не настанут. «Оказалось, стоим спиной к спине», — констатировал он.
Президент вспомнил один из разговоров с Путиным в период начала СВО, когда тот попросил республику прикрыть Россию с тыла.
«Я говорю: “С какого тыла?” Говорит: “Вот, стык Украины, Беларуси и Польши”. Я так подумал: “Молодец, чувствует, что эти мерзавцы могут что угодно”. Тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять. Мы тогда подняли практически пол-армии, закрыли то направление (…) Поэтому вот, стоим. Иногда спиной, иногда друг на друга глядя, и сражаемся против этих циников», — резюмировал глава государства.