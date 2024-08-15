Лукашенко: у России ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью

«Я говорю: “С какого тыла?” Говорит: “Вот, стык Украины, Беларуси и Польши”. Я так подумал: “Молодец, чувствует, что эти мерзавцы могут что угодно”. Тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять. Мы тогда подняли практически пол-армии, закрыли то направление (…) Поэтому вот, стоим. Иногда спиной, иногда друг на друга глядя, и сражаемся против этих циников», — резюмировал глава государства.