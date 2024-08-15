Губернатор Петербурга обсудил развитие спорта в городе с министром спорта РФ

Градоначальник добавил, что власти уделяют внимание и адаптивному спорту, увеличивая финансирование этого направления: за пять лет оно выросло на 20%. По словам Беглова, в Петербурге проживают более 500 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них систематически адаптивной физической культурой и спортом занимаются 163 тысячи.