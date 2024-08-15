Губернатор Петербурга обсудил развитие спорта в городе с министром спорта РФ

Беглов сообщил министру, что в городе идет строительство крупных спортивных объектов. Речь идет о возведении нового комплекса школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина, физкультурно-оздоровительном комплексе спортивной школы олимпийского резерва № 2 в Невском районе и учебно-спортивном комплексе школы-интерната Курортного района.
Губернатор отметил, что власти делают акцент не только на приобщении к спорту детей и подростков, но и других возрастных категорий.
«В рамках поддержанной президентом программы “Серебряный возраст” особое внимание уделяем приобщению к спорту людей старшего поколения», — подчеркнул Беглов.
Градоначальник добавил, что власти уделяют внимание и адаптивному спорту, увеличивая финансирование этого направления: за пять лет оно выросло на 20%. По словам Беглова, в Петербурге проживают более 500 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них систематически адаптивной физической культурой и спортом занимаются 163 тысячи.
Тем временем пенсионеры Северной столицы поддержали проект губернатора «Серебряные центры». «МК в Питере» рассказывал, что для реализации программы в городе создадут 4 межрайонных и 18 районных центра, которые станут для пожилых горожан вторым домом. В этих учреждениях петербургские пенсионеры смогут заниматься творчеством, физкультурой, спортом, найти кружки и мастер-классы по интересам.