Льготы, доплаты и жилье. Какие условия создаются для закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве

Как отметил Владимир Самсонович, сегодня в кадровом обеспечении сельского хозяйства существуют определенные вопросы. «Мы еще не достигли желаемого уровня закрепляемости молодых специалистов, но для этого делается все. У нас действует 17 нормативно-правовых актов, направленных на закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях. Это льготы, обеспечение жильем, доплаты, а также тарифные соглашения между Министерством сельского хозяйства, профсоюзами и Белорусским агропромышленным союзом», — поделился начальник главного управления.



Он добавил, что в Беларуси также уделяется внимание улучшению инфраструктуры агрогородков, созданию условий для жизни и быта населения, приближенных к городским. Так, «деревни будущего» — новый этап совершенствования населенных пунктов.



«На карте Беларуси есть уже десяток адресов, где эти проекты получили реальное воплощение. Ежегодно мы направляем по распределению в сельскохозяйственные организации порядка 6 тыс. молодых специалистов: 1,5 тыс. с высшим образованием, 2 тыс. со средним специальным и 2,5 тыс. с профессионально-техническим образованием. В целом мы закрываем потребность в кадрах. Однако закрепляемость молодых специалистов составляет 55−60%. Существует 4 тыс. вакантных мест, но критической ситуации нехватки кадров мы не наблюдаем», — резюмировал Владимир Самсонович.