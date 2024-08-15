Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в президенты Молдавии Боля и глава Гагаузии Гуцул прибыли в Москву

Исполнительный секретарь оппозиционного молдавского блока «Победа», глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул и кандидат в президенты республики от политического объединения Василий Боля прибыли в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет ТАСС.

Они примут участие в открытии приёмной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.

12 августа блок «Победа» обжаловал запрет на участие в президентских выборах в суде.

На прошлой неделе молдавская Центральная избирательная комиссия отклонила заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах.

Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября. На эту же дату правящая партия PAS назначила проведение референдума о вступлении в Европейский союз.