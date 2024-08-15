Кандидат в президенты Молдавии Боля и глава Гагаузии Гуцул прибыли в Москву

Об этом пишет ТАСС.
Они примут участие в открытии приёмной Культурно-образовательного центра Молдавии для поддержки соотечественников.
12 августа блок «Победа» обжаловал запрет на участие в президентских выборах в суде.
На прошлой неделе молдавская Центральная избирательная комиссия отклонила заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах.
Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября. На эту же дату правящая партия PAS назначила проведение референдума о вступлении в Европейский союз.