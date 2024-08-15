Лидер хуситов сообщил о росте числа погибших при ударах Запада по Йемену до 73

По словам аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah, только на этой неделе США нанесли по меньшей мере 10 авиаударов по Йемену, в том числе восемь по провинции Эль-Ходейда. Лидер «Ансар Аллах» уточнил, что жертвами обстрелов стали 73 человека, еще 181 получил ранения.
6 июня аль-Хуси сообщил, что с 12 января 2024 года в результате ударов США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» погибли по меньшей мере 55 человек, 78 получили ранения.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы совершают атаки на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. 14 марта этого года аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать коммерческие суда, которые будут следовать через Индийский океан в обход мыса Доброй Надежды на юге Африки. Позже хуситы объявили о «четвертом этапе эскалации», пригрозив атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам хуситов в различных провинциях Йемена.