Лидер хуситов сообщил о росте числа погибших при ударах Запада по Йемену до 73

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы совершают атаки на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. 14 марта этого года аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать коммерческие суда, которые будут следовать через Индийский океан в обход мыса Доброй Надежды на юге Африки. Позже хуситы объявили о «четвертом этапе эскалации», пригрозив атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.