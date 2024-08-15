В России создали Координационный совет по безопасности приграничья

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов, его заседание провел министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в военном ведомстве.
«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», — сказал министр.
Белоусов обозначил ключевые задачи Координационного совета:
эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения;обеспечение инженерного обустройства территорий регионов; военно-медицинское обеспечение; содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов;принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.
️Как добавили в Минобороны по итогам заседания, совет также будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск при угрозе прорыва госграницы.
При этом новый орган не подменяет собой оперативное управление действиями войск. Белоусов подчеркнул, что это остается задачей командования группировки «Север», а также Генерального штаба.
️В совет вошли вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генерального штаба, главы Белгородской, Брянской и Курской областей. Новый орган будет собираться не реже одного раза в неделю.
«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво», — подчеркнул Белоусов.
Ситуация в Курской области.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.