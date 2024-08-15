В России создали Координационный совет по безопасности приграничья

эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения;обеспечение инженерного обустройства территорий регионов; военно-медицинское обеспечение; содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов;принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.