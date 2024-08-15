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В Беларуси с 1 сентября увеличат зарплаты педагогическим работникам

В программе работы Правительства Беларуси на период до 2025 г. предусмотрено постепенное увеличение зарплат педагогических работников, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Министерство образования».

Источник: Freepik

Согласно принятому постановлению от 22 июля 2024 г. № 90 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71» с 1 сентября 2024 г. предусмотрено повышение заработной платы различных категорий работников:

  • для мастеров производственного обучения учреждений образования зарплату — на 15% от оклада;
  • для родителей-воспитателей детских домов семейного типа и приемных родителей в приемных семьях — на 25% от оклада;
  • для работников объектов общественного питания, таких как заведующий столовой, шеф-повар, повар, кухонный рабочий и кладовщик, которые организуют питание обучающихся самостоятельно в учреждениях образования, — на 50% от оклада.

образование