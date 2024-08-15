В Беларуси с 1 сентября увеличат зарплаты педагогическим работникам

Согласно принятому постановлению от 22 июля 2024 г. № 90 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 71» с 1 сентября 2024 г. предусмотрено повышение заработной платы различных категорий работников:
- для мастеров производственного обучения учреждений образования зарплату — на 15% от оклада;
- для родителей-воспитателей детских домов семейного типа и приемных родителей в приемных семьях — на 25% от оклада;
- для работников объектов общественного питания, таких как заведующий столовой, шеф-повар, повар, кухонный рабочий и кладовщик, которые организуют питание обучающихся самостоятельно в учреждениях образования, — на 50% от оклада.