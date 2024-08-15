Дульцевы считают свой арест в Словении политическим решением

«Артем был со мною рядом, и никакого испуга. Было легко благодаря современным методам медицины. Я лежала в клинике, где были хорошие доктора и акушерки. Если бы вдруг что-то и выкрикнула на русском, то вряд ли это восприняли бы как чужую речь. “Мама” на всех языках звучит почти одинаково», — ответила разведчица на вопрос журналистов о том, не боялась ли она во время родов выдать свое происхождение.