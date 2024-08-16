В зоне проведения СВО на Украине погиб рядовой из Елово Вилен Умарханов

Администрация Еловского муниципального округа сообщила о гибели в зоне СВО на Украине рядового Умарханова Вилена Равульевича. Военнослужащий из Пермского края погиб в мае этого года, его похороны прошли 15 августа.
Вилен Умарханов родился 11 января 1978 года в селе Елова. В родном селе он учился до седьмого класса, затем продолжил обучение в вечерней школе. После школы работал водителем-дальнобойщиком и в строительной сфере, долгое время жил в Перми.
Вилен Равульевич 21 августа 2023 года заключил контракт с минобороны РФ, его направили в зону проведения СВО на Украине. Служил в должности стрелка. Погиб при выполнении боевой задачи 20 мая 2024 года.
За проявленное мужество рядовой Умарханов Вилен Равульевич был награжден медалью 2-й степени «За храбрость».
Похороны героя-земляка прошли 15 августа в Елово.
Администрация Еловского муниципального округа выражаем искренние соболезнования дяде Рашиту Николаевичу, сестре Ольге, сыну Илье, всем родным, близким и друзьям Вилена Умарханова.
В Пермском крае простились с Олегом Рочевым, погибшим в СВО две недели назад. С погибшим в ходе СВО на Украине земляком простились 15 августа в Чусовом.