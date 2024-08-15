Пентагон исключил возможность контрнаступления ВСУ в течение полугода

Пентагон также признал наличие сложностей в «сохранении эффективности санкций» против России, в том числе из-за их обхода физическими лицами и организациями. «Общее число физических и юридических лиц, попавших под санкции в связи с военными действиями, достигло почти 4,8 тыс. как в России, так и за ее пределами», — отметили в ведомстве. В частности, под ограничения попали более 80% российских банков, что препятствует доступу к глобальной финансовой системе. Госдепартамент выразил особую обеспокоенность «масштабами и широтой охвата» экспорта из КНР товаров «двойного назначения» в Россию.