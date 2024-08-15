Бисмарк
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили об отзыве МИД Бангладеш посла из России и шести других стран

МИД Бангладеш отозвал послов из ряда стран, включая Россию. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил бангладешский новостной портал UNB.

Источник: AP 2023

«В рамках текущих изменений послам Бангладеш из Соединенных Штатов Америки (США), России, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Мальдивских Островов было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что правительством в эти страны будут направлены новые послы, а также сообщается о возможных дальнейших изменениях.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны. Глава государства провел встречу с лидерами политических партий страны и представителями гражданского общества, на которой было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство.

5 августа стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Шейх Хасина покинула Бангладеш вместе с сестрой Реханой. По данным СМИ, после этого в ее резиденцию Ганабхабан в Дакке ворвались тысячи протестующих. Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании.

Вскоре СМИ сообщили, что участники беспорядков в Бангладеш начали громить дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана Камаля, расположенный в районе Дханмонди в Дакке.

Протесты начались в Бангладеш в конце июня и проходили как мирные митинги. Их участники выражали недовольство возвратом к системе квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.

Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, зарезервировав 30% постов. 19 июля стало известно, что правительство государства на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к интернету во всей стране. Тогда сообщалось как минимум о 39 погибших. Позже стало известно более чем о 300 погибших.

дипломатия