СМИ сообщили об отзыве МИД Бангладеш посла из России и шести других стран

«В рамках текущих изменений послам Бангладеш из Соединенных Штатов Америки (США), России, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Мальдивских Островов было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что правительством в эти страны будут направлены новые послы, а также сообщается о возможных дальнейших изменениях.
Ранее, 6 августа, сообщалось, что президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны. Глава государства провел встречу с лидерами политических партий страны и представителями гражданского общества, на которой было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство.
5 августа стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Шейх Хасина покинула Бангладеш вместе с сестрой Реханой. По данным СМИ, после этого в ее резиденцию Ганабхабан в Дакке ворвались тысячи протестующих. Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании.
Вскоре СМИ сообщили, что участники беспорядков в Бангладеш начали громить дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана Камаля, расположенный в районе Дханмонди в Дакке.
Протесты начались в Бангладеш в конце июня и проходили как мирные митинги. Их участники выражали недовольство возвратом к системе квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.
Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, зарезервировав 30% постов. 19 июля стало известно, что правительство государства на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к интернету во всей стране. Тогда сообщалось как минимум о 39 погибших. Позже стало известно более чем о 300 погибших.