«Владимир Зеленский был осведомлен о планах диверсий на газопроводах “Северный поток” в Балтийском море в сентябре 2022 года. Он даже изначально санкционировал их», — написал Филиппо.
Политик также обвинил НАТО в причастности к подрыву газопровода и призвал прекратить военную поддержку Украины.
«Тот (Зеленский — Прим. ред.) клялся всем возможным богам, что он “ничего не знает”, что “это была Россия”
Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в четверг заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на «Северных потоках» сосредоточено на экс-главкоме ВСУВалерии Залужном и его помощниках. Газета утверждала, что ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.