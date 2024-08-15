«Мы вооружаем этого негодяя?» Во Франции взбесились из-за Зеленского

«Тот (Зеленский — Прим. ред.) клялся всем возможным богам, что он “ничего не знает”, что “это была Россия” и т. д. Но все было очевидно с самого начала, и за этим стоит НАТО! А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!» — заявил он.