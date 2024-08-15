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Пентагон: Украине не обязательно нужны вооружения всё большей дальности

В Пентагоне осадили Украину, отметив, что Киеву не нужно вооружение всё большей дальности.

Источник: Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что один из самых эффективных способов действовать на поле боя — использовать западные силы и средства и вытеснять ВС России.

«Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по России, глубоких ударов по России», — цитирует её ТАСС.

Владимир Зеленский ранее дал поручение подготовить список действий, которые помогут Киеву добиться от партнёров разрешения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по России.

При этом в Пентагоне сообщили, что США не поддерживают удары американским оружием вглубь территории России.