США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

Согласно данным ведомства, правительство ФРГ запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, транспортные и иные услуги.
Как отмечают в Пентагоне, предполагаемая сделка послужит интересам внешней политики США путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве «важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона».
Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.