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США одобрили продажу Германии ракет для Patriot на пять миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму порядка 5 миллиардов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Источник: Poland MOD

Согласно данным ведомства, правительство ФРГ запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа, а также сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти, транспортные и иные услуги.

Как отмечают в Пентагоне, предполагаемая сделка послужит интересам внешней политики США путем поддержки их ключевого союзника в Европе, выступающего в качестве «важной силы в интересах политической и экономической стабильности региона».

Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.