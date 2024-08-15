Байден пошутил о том, что был сенатором 270 лет

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в шутку заявил, что был американским сенатором в течение 270 лет.
«Я работал в Сенате 270 лет. Я знаю, что обычно выгляжу на 40 лет, но я немного старше», — сказал с улыбкой Байден, выступая на митинге в штате Мэриленд.
«Я течение долго времени я был слишком молод, поскольку мне было 29 лет, когда я был избран. А теперь я слишком стар», — добавил президент США, которому сейчас 81 год. Байден был сенатором от штата Делавэр в 1973—2009 годы.
На митинге также выступила вице-президент США, кандидат от демократов на высший государственный пост Камала Харрис. Это стало первым совместным выступлением Байдена и Харрис на публичном мероприятии после выхода действующего американского лидера из предвыборной гонки.
Байден и Харрис на митинге в Мэриленде рассказали о мерах, принятых их администрацией для снижения цен на лекарства в США. «Мы, наконец, победили крупные фармацевтические компании», — утверждал в связи с этим американский лидер.