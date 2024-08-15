Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

«Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в (области — ред.) безопасности Украине в ближайшие недели», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты, но признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений и средств.
В четверг представитель Пентагона заявил РИА Новости, что министерству обороны неизвестно о решении президента США Джо Байдена поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса.
В совете национальной безопасности Белого дома также не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать, планируется ли передача Вашингтоном данного вида вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.