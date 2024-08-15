Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России отреагировал на искажающий историю армянский учебник

МИД РФ указал на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении и призвал власти страны не «смотреть сквозь пальцы» на это и не допустить такого учебного пособия в школах. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

Так в министерстве отреагировали «на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8-х классов армянских школ». В одной из глав учебного пособия изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века. В частности, ревизии подверглись оценки итогов русско-персидской войны 1826−1828-х годов. Туркманчайский мир назван «аннексией» Восточной Армении, что является «беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю», заметили в МИД.

Москва рассчитывает, что Ереван не допустит передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будет «смотреть сквозь пальцы» на подобные попытки исказить прошлое.

Ранее кабинет министров Армении одобрил новое соглашение с Россией, регулирующее работу Славянского университета в республике. Москва и Армения вскоре подпишут новый договор.

образование