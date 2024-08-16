Патрушев: атака на Курскую область спланирована с участием Запада

По его словам, заявления Госдепартамента США о непричастности к нападению ВСУ на Курскую область не соответствуют действительности. «Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — подчеркнул он.