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Патрушев: атака на Курскую область спланирована с участием Запада

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападение ВСУ на Курскую область спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада и вызвано предчувствием приближающегося неминуемого краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал он в интервью «Известиям».

По его словам, заявления Госдепартамента США о непричастности к нападению ВСУ на Курскую область не соответствуют действительности. «Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — подчеркнул он.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.

дипломатия