«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал он в интервью «Известиям».
По его словам, заявления Госдепартамента США о непричастности к нападению ВСУ на Курскую область не соответствуют действительности. «Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России», — подчеркнул он.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.