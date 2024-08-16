Мишустин рассказал о дополнительной поддержке многодетных семей, турбизнеса и айтишников

Недавно программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. По данным «ДОМ.РФ», выплату получили более 708 тысяч семей, а около 87 тысяч смогли полностью закрыть ипотечный кредит. В прошлом году в порядке «пилота» для жителей Приморского края размер выплаты увеличили более чем вдвое — до одного миллиона рублей. Теперь эту меру поддержки распространят на другие регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующего детей был в 2023 году ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Для этого в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрят около трех миллиардов рублей, четверть из которых — на 2024 год.