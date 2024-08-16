Мишустин рассказал о дополнительной поддержке многодетных семей, турбизнеса и айтишников

Регионов, где многодетные семьи получат не 450 тысяч, а один миллион рублей на погашение ипотечных кредитов, теперь будет больше. Об этом вчера на заседании правительства сообщил его председатель Михаил Мишустин. Также обсуждалась поддержка туротрасли и проектов по цифровой трансформации.
Недавно программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. По данным «ДОМ.РФ», выплату получили более 708 тысяч семей, а около 87 тысяч смогли полностью закрыть ипотечный кредит. В прошлом году в порядке «пилота» для жителей Приморского края размер выплаты увеличили более чем вдвое — до одного миллиона рублей. Теперь эту меру поддержки распространят на другие регионы, в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующего детей был в 2023 году ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Для этого в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрят около трех миллиардов рублей, четверть из которых — на 2024 год.
«Такое решение поможет регионам в полном объеме предоставлять выплату всем, кто на нее имеет право, что станет самым серьезным подспорьем для родителей, которые хотят создать большую многодетную семью», — пояснил Мишустин.
В пресс-службе кабмина уточнили, что увеличенные выплаты получат многодетные ипотечники из Чукотского автономного округа, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. На эти цели в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку предусмотрят около трех миллиардов рублей, четверть из которых — на текущий год.
В том, чтобы увеличить численность жителей ДФО, состоит одна из ключевых задач Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, которую реализует правительство. В комплекс мер входят программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике».
Еще одно направление, на которое правительство выделило дополнительные средства, — индустрия гостеприимства. Михаил Мишустин напомнил о словах президента Владимира Путина на мартовском совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, что для всех регионов туризм открывает перспективы для развития, создания рабочих мест, расширения предпринимательской, творческой инициативы. В программу по льготному кредитованию инвестиционных проектов в этой сфере, которая действует с 2021 года, добавят более 6,5 миллиарда рублей. Это поможет обеспечить своевременную реализацию десятка новых проектов.
Программа запущена в 2021 году и позволяет инвесторам получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. Сейчас в ней участвует более 200 проектов с субсидируемым кредитным портфелем около 870 миллиардов рублей.
«Рассчитываем, что выделение такой субсидии позволит инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах. Открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений. Так, чтобы у наших граждан появилось больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе, конечно, семейного отдыха», — заявил премьер.
Поддержки требует и сектор информационных технологий. Кабмин выделил около 2,5 миллиарда рублей для программы льготного кредитования IT-компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации на основе отечественных решений.
Субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5 процентов годовых, а для аккредитованных предприятий — не выше 3 процентов. Компании могут получить заем на сумму до 10 миллиардов рублей. Средства выдаются на разработку и внедрение российских IT-продуктов. На них в числе прочего можно приобретать программное обеспечение и лицензии, создавать собственные технологии и софт, оплачивать труд сотрудников. «Такая помощь востребована у бизнеса. Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики», — отметил Мишустин.