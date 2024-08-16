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Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Продвижение США Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

Источник: © РИА Новости

«Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы. Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер», — сказал Патрушев в интервью «Известиям».

Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии — выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.