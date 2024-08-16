Бисмарк
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

Глава всемирной организации Фархан Хак таким образом прокомментировал видео с военными ВСУ в шлемах с символикой нацистских подразделений «Ваффен-СС» в Курской области.

Источник: AP 2023

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН выступает против нацистских символов и риторики расистского толка. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, комментируя видеокадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой.

«Мы выступаем против совершенно любой расистской риторики или символов, включая нацистские символы», — сказал он.

Ранее в интернете появилось видео, на котором украинские войска в шлемах с символикой нацистских подразделений «Ваффен-СС», подражая немецкой речи, оскорбляют пожилого человека, предположительно, в Курской области.

ООН