ООН выступила против символов нацизма и расистской риторики

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН выступает против нацистских символов и риторики расистского толка. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, комментируя видеокадры с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в экипировке с нацистской символикой.
«Мы выступаем против совершенно любой расистской риторики или символов, включая нацистские символы», — сказал он.
Ранее в интернете появилось видео, на котором украинские войска в шлемах с символикой нацистских подразделений «Ваффен-СС», подражая немецкой речи, оскорбляют пожилого человека, предположительно, в Курской области.