Законодательно установлен запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. По новому закону с 1 марта 2025 года организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам запрещается продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. В том числе и энергетические.
Текст закона публикуется в сегодняшнем номере «Российской газеты».
В документе также сказано, что по аналогии с алкоголем новый закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если у него есть сомнения в возрасте покупателя. Или если покупатель откажется показывать продавцу документ, в котором указан его возраст.
Список таких документов определит орган, уполномоченный правительством. Как и конкретные параметры наказаний для продавцов.
В новом законе еще прописано право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, «в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях».
Регионы согласно этому документу получают права ограничить время и места продажи таких напитков. Местная власть также вправе ограничивать продажу энергетиков в местах скопления граждан во время массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
Точно такие же ограничения местная власть может вводить и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований.
Контролировать соблюдение запретов будут уполномоченные органы регионов.
Если кратко сформулировать суть этого нового документа, то речь идет об установлении в законном порядке запрета продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на всей территории Российской Федерации. Местным властям в дополнение к этому запрету предоставляется право также ограничивать время и места продажи таких напитков.