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На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений ВСУ в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AFP 2023

«Сложно понять военную логику действий Зеленского, (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и (начальника главного управления разведки Украины Кирилла) Буданова*. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?» — рассуждает эксперт.

По мнению Меркуриса, если ВСУ продолжат терпеть поражения в Донбассе, в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры в Курской области.

«У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы», — спрогнозировал аналитик.

Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.