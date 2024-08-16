На Западе сделали заявление о Зеленском после атаки ВСУ под Курском

«Сложно понять военную логику действий Зеленского, (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и (начальника главного управления разведки Украины Кирилла) Буданова*. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?» — рассуждает эксперт.