«Сложно понять военную логику действий Зеленского, (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского и (начальника главного управления разведки Украины Кирилла) Буданова*. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?» — рассуждает эксперт.
По мнению Меркуриса, если ВСУ продолжат терпеть поражения в Донбассе, в Киеве поставят под сомнение целесообразность авантюры в Курской области.
«У Зеленского в таком случае начнутся очень серьезные политические проблемы», — спрогнозировал аналитик.
Как сообщило Минобороны 12 августа, за предыдущую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР. Накануне стало известно, что российские подразделения заняли Ивановку.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.