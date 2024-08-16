Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к главе Белого дома отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. Кандидатом в президенты от республиканцев выдвинут Трамп.