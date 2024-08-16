Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае своей победы на выборах в ноябре.
«Думаю, что у нас будут отличные отношения с Китаем. Но они также должны быть честными. Китай годами пользовался нашей страной, как и любое другое государство», — сказал он на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию мероприятия вела консервативная медиакомпания RSBN.
Трамп добавил, что для налаживания американо-китайских отношений Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина. «Но они не уважают ни [вице-президента США Камалу] Харрис, ни [действующего главу государства Джо] Байдена», — считает бывший глава Белого дома.
Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к главе Белого дома отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. Кандидатом в президенты от республиканцев выдвинут Трамп.