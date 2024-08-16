Как отметил дипломат, отказ американских чиновников высказаться по резонансной теме «достаточно показателен» и свидетельствует о том, что «в демкоманде пытаются хорошо устроиться, заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя».
«Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без отмашки из Вашингтона», — указал Антонов, добавив, что «при этом функционеры и пальцем о палец не ударили, чтобы правда о событиях почти двухлетней давности увидела свет».
«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает карт-бланш на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул он.