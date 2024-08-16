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Антонов: США в ситуации с «Северными потоками» подспудно легитимизируют терроризм

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. США в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» подспудно легитимизируют терроризм, давая карт-бланш на аналогичные преступления в будущем. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба диппредставительства.

Источник: The Danish Armored Forces

Как отметил дипломат, отказ американских чиновников высказаться по резонансной теме «достаточно показателен» и свидетельствует о том, что «в демкоманде пытаются хорошо устроиться, заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя».

«Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без отмашки из Вашингтона», — указал Антонов, добавив, что «при этом функционеры и пальцем о палец не ударили, чтобы правда о событиях почти двухлетней давности увидела свет».

«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает карт-бланш на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул он.

дипломатия