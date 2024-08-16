Полянский: Материал WSJ о «Северных потоках» является попыткой сместить фокус

Зеленский этот план одобрил, но о нем узнали в ЦРУ. По требованию ведомства, украинский лидер объявил об отмене операции. Однако, как пишет WSJ, бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его требование и отдал приказ на подрыв.