Публикация влиятельного американского издания The Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах «Северный поток» является попыткой отвлечь внимание от настоящих виновников теракта. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Я не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы поверить в подобную информацию о том, что кучка пьяных украинских дайверов смогла взорвать “Северный поток”, — цитирует РИА Новости заявление Полянского в соцсети Х.
По его словам, данная публикация очень похожа на попытку отвлечь внимание и сместить фокус с настоящих виновников этого преступления.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Немецкие СМИ также выяснили, что у него было двое сообщников — семейная пара дайверов из Украины.
Позже The Wall Street Journal заявила, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток». По информации издания, операция подразумевала использование небольшой яхты и нескольких дайверов.
Зеленский этот план одобрил, но о нем узнали в ЦРУ. По требованию ведомства, украинский лидер объявил об отмене операции. Однако, как пишет WSJ, бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его требование и отдал приказ на подрыв.