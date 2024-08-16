В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков»

Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на «Северных потоках» сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.