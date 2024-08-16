«Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать возмещения убытков», — заявил он в эфире телеканала Welt.
Ранее в эфире он говорил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов «Северного потока» и «Северного потока 2» получила логистическую поддержку Варшавы.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на «Северных потоках» сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.