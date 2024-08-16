Патрушев заявил о стремлении Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

Ранее Николай Патрушев заявил, что США принимают решения и ведут себя агрессивно вне зависимости от действий России. Разработка в РФ ряда ударных систем средней и меньшей дальности, а также возможность снятия моратория на размещение этих ракет является ответом на планы Вашингтона разместить в ФРГ свои дальнобойные вооружения. Патрушев подчеркивал, что Москва всего лишь реагирует на действия Вашингтона, а ничего не провоцирует.