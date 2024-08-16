Патрушев заявил о стремлении Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

НАТО наращивает свое военно-морское присутствие во всех геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, Запад стремится лишить нашу страну выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО, используя для этого новых членов альянса — Швецию и Финляндию.
Кроме того, западные страны активно реализуют стратегию сковывания России на Черном море. Здесь Североатлантический альянс готовится нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтрё, отметил Патрушев.
Для увеличения своего влияния в Мировом океане Вашингтон с союзниками игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности, добавил помощник президента РФ.
Ранее Николай Патрушев заявил, что США принимают решения и ведут себя агрессивно вне зависимости от действий России. Разработка в РФ ряда ударных систем средней и меньшей дальности, а также возможность снятия моратория на размещение этих ракет является ответом на планы Вашингтона разместить в ФРГ свои дальнобойные вооружения. Патрушев подчеркивал, что Москва всего лишь реагирует на действия Вашингтона, а ничего не провоцирует.