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CNN: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область

Власти США не желают, чтобы украинские войска использовали западные ракеты большой дальности для атак по Курской области из-за ограниченного количества снарядов, которые может поставить американская сторона ВСУ.

Источник: U.S. Army

Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом правительство США не выступает против использования ракет ATACMS для атак по Крыму.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что США опасаются возмездия России за атаку ВСУ на Курскую область.