CNN: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область

Об этом сообщает телеканал CNN.
При этом правительство США не выступает против использования ракет ATACMS для атак по Крыму.
Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что США опасаются возмездия России за атаку ВСУ на Курскую область.
Власти США не желают, чтобы украинские войска использовали западные ракеты большой дальности для атак по Курской области из-за ограниченного количества снарядов, которые может поставить американская сторона ВСУ.
Об этом сообщает телеканал CNN.
При этом правительство США не выступает против использования ракет ATACMS для атак по Крыму.
Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что США опасаются возмездия России за атаку ВСУ на Курскую область.