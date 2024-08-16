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Британская газета Sun признала уничтожение танка Challenger в Курской области

Источник: Российская газета

Газета The Sun показала кадры с уничтоженным в Курской области британским танком Challenger, стоявшем на вооружении ВСУ.

По словам журналистов, Challenger был поражен беспилотником, после чего произошел взрыв. В качестве подтверждения издание показало фотографию ствола уничтоженной боевой машины, пишет РИА Новости.

«Мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы», — подчеркивается в репортаже.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что ВСУ применили для атаки на Курскую область танки Challenger, которые ранее были переданы 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Количество задействованных машин не уточнялось.

Накануне в Сети появились кадры уничтожения Challenger 2 в Курской области. Удар был нанесен по танку, следовавшему вдоль поля, затем прозвучал взрыв.