Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать статью The Wall Street Journal о диверсии Украины на «Северных потоках». Как утверждает издание, план подрыва газопроводов лично одобрил Владимир Зеленский. Однако после того, как об этом узнали в ЦРУ, украинский лидер объявил об отмене операции. Тем не менее бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его требование и отдал приказ на подрыв.