Соединенные Штаты в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» подспудно легитимизируют терроризм. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, отказ американских официальных лиц комментировать новые детали в расследовании подрыва газопроводов довольно показателен.
«Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток», — цитирует дипломата Telegram-канал диппредставительства.
Как отметил Антонов, игнорируя ситуацию, Соединенные Штаты фактически легитимизируют терроризм.
«По сути, Америка дает карт-бланш на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул посол.
Он добавил, что РФ сделает все, чтобы выявить реальных виновников подрыва и наказать их.
Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать статью The Wall Street Journal о диверсии Украины на «Северных потоках». Как утверждает издание, план подрыва газопроводов лично одобрил Владимир Зеленский. Однако после того, как об этом узнали в ЦРУ, украинский лидер объявил об отмене операции. Тем не менее бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его требование и отдал приказ на подрыв.
Между тем генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». СМИ удалось выяснить, что у него было двое сообщников — семейная пара дайверов с Украины.