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Антонов: США через ситуацию с «Северными потоками» легитимизируют терроризм

Источник: Российская газета

Соединенные Штаты в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» подспудно легитимизируют терроризм. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, отказ американских официальных лиц комментировать новые детали в расследовании подрыва газопроводов довольно показателен.

«Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток», — цитирует дипломата Telegram-канал диппредставительства.

Как отметил Антонов, игнорируя ситуацию, Соединенные Штаты фактически легитимизируют терроризм.

«По сути, Америка дает карт-бланш на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул посол.

Он добавил, что РФ сделает все, чтобы выявить реальных виновников подрыва и наказать их.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать статью The Wall Street Journal о диверсии Украины на «Северных потоках». Как утверждает издание, план подрыва газопроводов лично одобрил Владимир Зеленский. Однако после того, как об этом узнали в ЦРУ, украинский лидер объявил об отмене операции. Тем не менее бывший главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его требование и отдал приказ на подрыв.

Между тем генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». СМИ удалось выяснить, что у него было двое сообщников — семейная пара дайверов с Украины.