Мишустин поручил выделить по миллиону рублей дальневосточникам: какие условия

«В прошлом году для жителей Приморского края в рамках пилотного проекта эта сумма была увеличена до 1 миллиона рублей. По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.