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Мишустин поручил выделить по миллиону рублей дальневосточникам: какие условия

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ФедералПресс. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о том, что в стране расширяется действие программы поддержки семей. На погашение ипотеки будут выделять миллион рублей в ряде регионов ДФО.

Источник: Reuters

«В прошлом году для жителей Приморского края в рамках пилотного проекта эта сумма была увеличена до 1 миллиона рублей. По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

В России все многодетные семьи, в которых с 2019 по 2030 год рождается третий или последующий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. На Дальнем Востоке эта выплата будет составлять один миллион рублей — в некоторых регионах. Первым стал Приморский край.

По поручению президента действие программы расширят на Чукотку, Камчатку и Хабаровский край, а также Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области и ЕАО. В этих регионах уровень рождаемости третьих и последующих детей ниже, чем в среднем по округу.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин лично пообщался с молодыми специалистами, в том числе, теми, кто переехал на Дальний Восток. Президент попросил рассказать о реализации программ на местах.

Мишустин Михаил