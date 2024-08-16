Мишустин поручил выделить по миллиону рублей дальневосточникам: какие условия

«В прошлом году для жителей Приморского края в рамках пилотного проекта эта сумма была увеличена до 1 миллиона рублей. По поручению главы государства расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
В России все многодетные семьи, в которых с 2019 по 2030 год рождается третий или последующий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. На Дальнем Востоке эта выплата будет составлять один миллион рублей — в некоторых регионах. Первым стал Приморский край.
По поручению президента действие программы расширят на Чукотку, Камчатку и Хабаровский край, а также Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области и ЕАО. В этих регионах уровень рождаемости третьих и последующих детей ниже, чем в среднем по округу.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин лично пообщался с молодыми специалистами, в том числе, теми, кто переехал на Дальний Восток. Президент попросил рассказать о реализации программ на местах.