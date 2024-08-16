Западные партнеры, публикуя статью о подрыве «Северных потоков» киевским режимом, готовятся отстранить Владимира Зеленского и его команду от власти. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«Эта статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве», — цитирует РИА Новости аналитика.
Меркурс убежден, что такая публикация в американской газете выбивает почву из-под ног всего украинского правительства.
Напомним, накануне The Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Вечерняя попойка и яхта в аренду: Настоящая история диверсии на “Северных потоках”. В ней издание изложило новую версию диверсии.
По его данным, решение о подрыве якобы лично принимал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, причем он сделал это вопреки Владимиру Зеленскому, который сначала одобрил этот план, а потом хотел отменить его.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данная публикация похожа на попытку отвлечь внимание и сместить фокус с настоящих виновников этого преступления. По его словам, сложно поверить, что кучка пьяных украинских дайверов смогла взорвать «Северный поток».