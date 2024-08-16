Заявления США о непричастности к этим событиям, по словам Патрушева, не соответствуют действительности. Он подчеркивает, что Вашингтон часто действует по двойным стандартам: декларирует одно, но на практике поступает иначе. Аналогии с прошлым, такие как война в Грузии в 2008 году, демонстрируют, что США систематически вмешиваются в дела других стран, приводя к разрушительным последствиям.