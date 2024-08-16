Мадуро отверг попытки США «стать избирательной властью Венесуэлы»

КАРАКАС, 16 августа. /ТАСС/. США проводят дипломатию вмешательства во внутренние дела независимых государств и пытаются стать электоральной властью в Венесуэле. Об этом заявил в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в интервью телеканалу Venezolana de Television.
«Я категорически отвергаю попытку США стать избирательной властью Венесуэлы или любой другой страны мира», — заявил Мадуро. Он подчеркнул, что «США проводят империалистическую дипломатию вмешательства» и «должны заниматься своими многочисленными внутренними проблемами».
Мадуро указал, что президент США Джо Байден сделал заявление по Венесуэле, которое «через полчаса было опровергнуто Госдепартаментом» и задал риторический вопрос: «Кто управляет США?». В четверг Байден высказался по вопросу о проведении повторных выборов в Венесуэле.
Венесуэльский лидер также заявил, что не занимается «микрофонной дипломатией» в связи с высказанным президентом Колумбии Густаво Петро в СМИ мнением о возможности провести повторные выборы в Венесуэле. Мадуро подчеркнул, что «уважает правительство братской страны» и поэтому не выносит суждений о внутренних делах Колумбии.
28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа — 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Некоторые государства не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.