Мадуро отверг попытки США «стать избирательной властью Венесуэлы»

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа — 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Некоторые государства не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.