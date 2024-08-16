Патрушев: Россию хотят лишить выхода в Балтийское море

Он убежден, что Запад «реализует стратегию сковывания» России в том числе в Черном море. Какие шаги для этого предпринимаются, он не уточнил. «Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности», сказал господин Патрушев в интервью газете «Известия».