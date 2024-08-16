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Патрушев: Россию хотят лишить выхода в Балтийское море

Страны Запада хотят лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО, утверждает помощник президента Николай Патрушев.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

По его словам, для этих целей используются новые члены альянса Швеция и Финляндия.

Он убежден, что Запад «реализует стратегию сковывания» России в том числе в Черном море. Какие шаги для этого предпринимаются, он не уточнил. «Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности», сказал господин Патрушев в интервью газете «Известия».

На этой неделе стало известно, что генпрокуратура Германии выдала первый ордер на арест в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В причастности к диверсии немцы подозревают гражданина Украины, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. По данным СМИ, он находился на борту судна «Андромеда», которое было задействовано для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря.

дипломатия